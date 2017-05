Blaszka strandt in kwartfinale EK worstelen

35 punten en 10 rebounds voor LeBron James

8:42 De basketballers van Cleveland Cavaliers zijn de tweede ronde van de play-offs in de NBA begonnen met een overwinning. De titelverdediger was te sterk voor Toronto Raptors: 116-105. LeBron James was weer eens de uitblinker. Voor eigen publiek kwam hij tot 35 punten en tien rebounds.