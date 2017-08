Bolt blijft met finaleplaats op koers voor recordgoud

Wel moest de Jamaicaanse superster de winst in zijn halve finale aan een ander laten. De Amerikaanse ‘coming man’ Christian Coleman was iets rapper en noteerde 9,97.



De WK in Londen zijn het laatste kunstje van de superster op de atletiekbaan. Bolt wil vanavond in het Olympisch Stadion van Londen voor de vierde keer wereldkampioen op de 100 meter worden. Dat heeft geen enkele andere atleet ooit gepresteerd; de Amerikanen Carl Lewis en Maurice Greene kwamen tot drie wereldtitels op de 100 meter.



Even was er schrik bij Bolt. Na de finish verscheen niet zijn naam op het scorebord, maar die van een heel andere atleet. De fout in het tijdmetingssysteem werd echter snel verholpen.



De dertigjarige elfvoudig wereldkampioen had geen heel goede start, maar kwam met zijn lange, machtige passen toch weer op topsnelheid. Coleman, die dit jaar verraste met de beste tijd van het jaar met 9,82, ging toch net iets sneller en Bolt was er zichtbaar van onder de indruk. De finale is om 22.45 uur Nederlandse tijd.