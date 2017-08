Bolt is klaar voor laatste 100 meter: 'Ik ga winnen'

Het is de grote vraag in welke vorm Bolt steekt, nadat hij zich de afgelopen maanden vanwege rugklachten amper had laten zien. ,,Ik twijfel niet, mijn coach ook niet'', zei Bolt dinsdag op een bijzonder drukbezochte persconferentie in Londen, georganiseerd door zijn sponsor Puma. ,,Mijn laatste races toonden aan dat ik op de goede weg ben. Ik ben er klaar voor.'' Vrijdag staan de series van de 100 meter op het programma, zaterdagavond wil Bolt zijn glansrijke carrière in stijl afsluiten. De finale van het koningsnummer is het klapstuk van de avond.

De Jamaicaan ontweek de vraag wie hij als zijn grootste concurrent ziet. ,,De andere zeven atleten die aan de start staan'', antwoordde hij.

10 seconden

Bolt dook dit jaar op de 100 meter pas één keer onder de 10 seconden, ruim een week geleden in Monaco (9,95). Hij was daarmee 0,13 seconde langzamer dan de snelste man van dit jaar, de Amerikaan Christian Coleman (9,82). Andre de Grasse uit Canada klokte dit seizoen een toptijd van 9,69, maar hij deed dat in Stockholm met teveel rugwind.