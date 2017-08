Bolt probleemloos door naar halve finales 100 meter WK atletiek

Een kleine 60.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion van Londen schreeuwden de populaire Jamaicaan naar de winst in zijn serie.



De WK in Londen zijn het laatste kunstje van de Jamaicaanse superster op de atletiekbaan. Bolt wil morgenavond in het Olympisch Stadion van Londen voor de vierde keer wereldkampioen op de 100 meter worden. Dat heeft geen enkele andere atleet ooit gepresteerd; de Amerikanen Carl Lewis en Maurice Greene kwamen tot drie wereldtitels op de 100 meter.



Bolt kwam traag uit de startblokken en lag vijfde, maar repareerde zijn race met grote machtige passen op de laatste meters. De dertigjarige ‘Lightning Bolt’ is bij leven al een legende in de atletiek en in Londen is de sprinter dan ook de absolute vedette voor wie het imposante stadion in het Queen Elizabeth Olympic Park vol stroomde. Zijn deelname staat garant voor spektakel, ook al loopt Bolt niet meer de tijden weleer.



Hij liep zijn wereldrecord van 9,58 inmiddels al acht jaar geleden, dit seizoen is 9,95 zijn beste tijd. Maar Bolt is een fenomeen die op de grote kampioenschappen zijn hoogste versnelling vindt. Die ongeëvenaarde snelheid heeft hem in zijn carrière al elf gouden WK-medailles en acht gouden olympische plakken opgeleverd.



Bolt ging als achtste door naar de halve finales. Snelste sprinter in de series was de Jamaicaan Julian Forte met 9,99, de enige die onder de tien tellen bleef. De Amerikaanse ‘coming man’ Christian Coleman zette de tweede tijd neer: 10,01.