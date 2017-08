Bondscoach Ehrens neemt Romp mee naar EK voor springruiters

,,Harrie Smolders, Jur Vrieling en Marc Houtzager spreken eigenlijk voor zich als je naar de prestaties kijkt die ze de laatste tijd hebben neergezet'', licht Ehrens toe. ,,Ruben Romp heeft zich onlangs in Falsterbö en Hickstead enorm in de kijker gereden. Aniek Poels heeft in Falsterbö en Aken de kans gekregen om ervaring op te doen en dat heeft ze heel goed gedaan. Ruben heeft alleen net iets meer ervaring dan Aniek en zijn paard is echt goed in vorm. Daarom is hij nu de vierde man.''

Ruben Romp is de zoon van voormalig international Bert Romp, die in 1992 deel uit maakte van de gouden Nederlandse equipe op de Olympische Spelen van Barcelona. Hij won onder meer ook zilver met het team op de EK van 1997 in Mannheim. Romp senior was bovendien enkele jaren bondscoach.

Nederland is op het EK in dubbel opzicht titelverdediger. Twee jaar geleden in Aken won Jeroen Dubbeldam met Zenith individueel goud. Met verder Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten en Gerco Schröder won Oranje destijds ook de landenwedstrijd.