Bonevacia zelfverzekerd: In Londen heb ik een surprise voor iedereen

,,Ik heb 45,9 gelopen, ik ben tevreden. Het is een mooie tijd. Het is niet mijn personal best, maar ik voelde me geweldig. Het is aan het komen," zegt Bonevacia. Desondanks geeft hij wel aan dat hij winst kan boeken op de laatste meters. ,,Op het laatste stukje is er zeker wat te halen. Mijn eerste 300 meter waren heel goed, het laatste stukje moet ik iets agressiever zijn.”