Broersen staakt zevenkamp wegens hamstringklachten

Broersen stond na vier onderdelen op de tiende plaats en was zondag vol goede moed aan het verspringen begonnen. ,,Ik was tevreden na dag één, die had ik goed afgesloten en ik dacht dat een positie in de top acht mogelijk was, maar het schoot erin bij mijn derde sprong'', lichtte ze haar malheur met tranen in de ogen toe.

,,Het was een alles-of-niets-poging om over de 6 meter te komen, maar ik zette zo hard af dat ik mijn rechter hamstring overbelastte. Het is zo jammer, net nu ik weer een beetje mijn oude niveau begon te vinden. Maar helaas, uithuilen nu en weer doorgaan. Mijn seizoen is nog niet klaar wat mij betreft.''