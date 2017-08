Brouwer en Meeuwsen door naar kwartfinale op EK in Letland

Madelein Meppelink en Sophie van Gestel bereikten de laatste zestien van het EK. Ze wonnen in de zogenoemde tussenronde van het Russische tweetal Motrich/Kholomina. Dat gebeurde in twee sets: 21-19, 21-18. Meppelink en Van Gestel stuiten nu op het Duitse tweetal Laboureur/Sude, dat als eerste is geplaatst.