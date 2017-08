Brouwer/Meeuwsen mist EK-finale

Het Nederlandse duo is nog niet klaar in Letland. De winnaars van brons op de Spelen van 2016 spelen nog tegen de Belgen Dries Koekelkoren en Tom van Walle in de strijd om de derde plaats.



De Belgen zijn geen onbekende tegenstanders voor Brouwer/Meeuwsen. In de groepsfase van het EK werd nog gewonnen in twee sets (21-17 21-16). Begin augustus was het Belgische tweetal nog verrassend te sterk in de tweede ronde van het WK in Wenen.