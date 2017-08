Butter zet hoog in op marathon New York

Butter bereidt zich momenteel voor in Kenia. Hij wist zich dit jaar in de marathon van Rotterdam met een tijd van 2.11.00 te kwalificeren voor de WK in Londen, maar sloeg dit evenement over. Hij zet alles op een topprestatie in een internationaal topveld.



Butter, die in 2012 zijn beste tijd liep van 2.09.58, liep al eens eerder een van de major marathons. In 2012 eindigde hij als zevende in de marathon van Boston.