Carter pakt goud op 400 meter horden

Krumins solide naar finale 5000 meter

20:49 Susan Krumins heeft zich bij de WK atletiek in Londen in een solide race geplaatst voor de finale van de 5000 meter. De nummer vijf van de 10.000 meter eindigde in haar heat als vierde en ging rechtstreeks door naar de strijd om de medailles op zondag. Haar tijd was 14.57,33.