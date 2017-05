Cavaliers met machtsvertoon naar halve finales NBA

Onder aanvoering van superster LeBron James beslisten de 'Cavs' zondag de best-of-sevenserie tegen Toronto Raptors, in de tweede ronde van de Eastern Conference. De basketbalploeg uit Cleveland won op Canadese bodem met 109-102, waardoor de stand in de serie op 4-0 kwam. James nam 35 punten voor zijn rekening, Kyrie Irving schoot er 27 bij elkaar.

De Cavaliers zijn nog altijd ongeslagen in de play-offs. In de eerste ronde hadden ze ook al met 4-0 afgerekend met Indiana Pacers. James en zijn ploeggenoten treffen in de eindstrijd van de oostelijke divisie Boston Celtics of Washington Wizards. Na vier wedstrijden is de stand daar in evenwicht (2-2). De Wizards trokken de stand gelijk door zondag voor eigen publiek met 121-102 te winnen, met hoofdrollen voor Bradley Beal (29 punten) en John Wall (27 punten en twaalf assists).