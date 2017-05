Celtics op rand van finale in Eastern Conference

In de halve eindstrijd tegen de Washington Wizards was Boston met 123-101 te sterk. Halverwege leidde de ploeg al met 67-51. In de beste-of-sevenserie heeft Boston Celtics in wedstrijden nu een voorsprong van 3-2 genomen. Vrijdag is de zesde ontmoeting tussen de twee teams.



Isaiah Thomas was de belangrijkste speler bij de Boston Celtics. De meeste punten kwamen op naam van Avery Bradley (29). Bij de Washington Wizards noteerde John Wall 21 punten. De winnaar van de halve finale treft in de eindstrijd van de Eastern Conference de Cleveland Cavaliers.