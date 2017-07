'Chinees' Schwietert strandt op WK in serie

De jonge zwemmer Ben Schwietert (20) wist dat hij een dik persoonlijk record nodig had om op de WK zwemmen in Boedapest de halve finales te bereiken.

Door Natasja Weber

De WK-debutant, geboren in Nijmegen, slaagde daar niet in. Hij bleef in de ochtendserie steken op 49,41 seconden. Dat was vier honderdsten boven zijn pr en ver boven de tijd die een plekje bij de beste zestien garandeerde (48,80).

,,Ik had gehoopt een pr te zwemmen. Ik zat er dichtbij en ben toch wel tevreden over mijn race. Ik ben pas twintig jaar en ik weet dat ik nog heel veel uren moet maken om met de grote jongens mee te kunnen doen”, zei de welbespraakte Amsterdammer kort na zijn race op het koningsnummer.

China

Het zwemtalent van Schwietert werd niet in Nederlandse wateren ontdekt maar in China. Vanwege het werk van zijn vader woonde hij van zijn vijfde tot zijn veertiende in Shanghai. Daar trainde Schwietert onder de bezielende leiding van zijn coach Mr. Peng in een 25 meterbad. Behalve de borstcrawl zag Mr. Peng ook een vlinderslagtalent in de jonge Ben.

,,Af en toe spreek ik mijn oude coach nog aan de telefoon. Ja, dan praten we Chinees met elkaar. Dat gaat me nog aardig goed af. Ik moet wel zeggen dat lezen en schrijven hard achteruit gaat als je dat niet meer regelmatig doet'', aldus de student econometrie aan de Vrije Universiteit.

In 2011 streek Schwietert weer met zijn ouders neer in Nederland neer. De pupil van de Amsterdamse trainer/coach Mark Faber beleefde vorig jaar zijn grote doorbraak tijdens de EK in Londen. Daar behaalde hij met de estafettemannen goud op de 4x200 meter vrije slag (waarbij Schwietert enkel in de serie in actie kwam) en goud op de gemengde estafette 4x100 vrij waar hij samen met Sebastiaan Verschuren, Ranomi Kromowidjojo en Maud van der Meer de finale zwom.