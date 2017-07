Churandy Martina mist WK in Londen

Volgens directeur Roskam had Martina het erg moeilijk om de knoop door te hakken: ,,Uiteraard wil Churandy graag starten en heeft het hem veel moeite gekost om dit besluit te nemen maar alles overwegende, is dit de enige juiste beslissing." Deelname in Londen leek niet verantwoord gezien de aard van de blessure.