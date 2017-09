Churandy Martina weg bij coach van Dafne Schippers

Talent Taymir Burnet, die vorige maand zijn debuut maakte tijdens de WK atletiek in Londen op de 4x100 meter estafette, zal instromen in de groep van Reider.

Nieuwe impulsen

,,Dit zullen niet de enige verschuivingen zijn die op weg naar het nieuwe seizoen op gaan treden'', liet Roskam weten. ,,We werken altijd met één eindverantwoordelijke coach, maar de trainingsgroepen en het team van experts eromheen werken nauw samen. Dat maakt een overgang van coach of trainingsgroep makkelijk en geeft continue nieuwe impulsen aan de programma's van de atleten."

Martina is Nederlands recordhouder op de 100, 200 en 4x100 meter. Tijdens de spelen in Rio in 2016 miste hij met miniem verschil een bronzen medaille op de 200 meter. De WK atletiek in Londen moest hij wegens een blessure laten schieten.

Bonevacia is Nederlands recordhouder op de 400 meter en heeft twee bronzen EK-medailles op zak. In 2016 behaalde hij brons in Amsterdam en in 2017 eindigde hij als derde tijdens de EK indoor in Belgrado.