Coach Bouwer per direct weg bij handbalsters VOC

Bouwer had eerder al aangegeven na dit seizoen te stoppen. De voormalig bondscoach van Oranje, grondlegger van het project Meiden met een Missie, kon moeilijk leven met het feit dat hij maar eenmaal per week kon trainen met een volledige selectie. Een aantal speelsters verblijft doordeweeks op Papendal.

Bouwer was sinds eind 2015 in dienst bij de Amsterdamse club. Zijn ploeg leidt momenteel in de kampioenspoule en speelt eind mei ook de bekerfinale. ,,Ondanks de tot nog toe prima resultaten heeft het bestuur, na lang beraad, besloten om de samenwerking met Bert Bouwer per direct te beëindigen. Het bestuur neemt deze zware beslissing in het belang van alle partijen'', staat te lezen op de website. ,,Zowel de damesselectie als Bert Bouwer betreurt de gang van zaken.''