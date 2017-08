Conor McGregor: Van jonge voetbalfan tot controversiële vechtjas

Het aftellen naar ‘het gevecht van de eeuw’ is begonnen. Over vijf dagen moeten Floyd Mayweather en Conor McGregor het letterlijk tegen elkaar opboksen. Om alvast een beetje in de stemming te komen, gaan we deze week nader in op deze nu al legendarische clash . We beginnen met een nadere kennismaking met McGregor.

Die McGregor. Is dat eigenlijk wel een bokser?

Niet helemaal. En dat antwoord gaan we toelichten. McGregor verdient zijn geld in de UFC (Ultimate Fighting Championship). Hierin worden bokstechnieken toegepast, maar deze tak van sport – die valt onder de mixed martial arts – bevat ook onderdelen van judo, karate en kungfu. De Ier begon zijn loopbaan wel als bokser. Op z’n twaalfde kroop hij voor het eerst de ring bij de Crumbling Boxing Club in Dublin, een van de oudste en meest prestigieuze boksclubs van Ierland. Het was overigens niet de eerste sport die kleine Conor beoefende.

Vertel?

Voordat McGregor de bokshandschoenen aantrok, stond hij op het voetbalveld bij Lourdes Celtic. De vader van McGregor heeft ooit in een interview verteld dat zijn zoon fan was van Manchester United. Inderdaad, was. Want McGregor schijnt tegenwoordig weinig interesse meer te hebben voor zijn oude sportliefde.

Wanneer brak McGregor door?

Via het boksen belandde hij in de mixed martial arts. In 2008 werd hij prof. Vijf jaar later werd hij gestrikt door de UFC. In 2015 maakte het algemene sportpubliek voor het eerst echt kennis met de Ier, toen hij de (interim) wereldtitel in het vedergewicht pakte. Een jaar later werd hij ook de beste in het lichtgewicht. McGregor was daardoor de eerste vechter ooit die twee titels in verschillende gewichtsklasses tegelijkertijd in bezit had.

McGregor laat ook buiten de ring – of in UFC-termen, de octagon – geregeld van zich horen, niet?

Dat kun je wel stellen. Als McGregor de microfoon voor zijn neus krijgt, dan is spektakel praktisch gegarandeerd. Met name in persconferenties voorafgaand aan een gevecht gaat de Ier volledig los. Het blijft dan niet alleen bij gepeperde uitspraken. Zo leidde de presentatie van een gevecht tussen McGregor en Nate Diaz vorig jaar maart tot een handgemeen. Later dat jaar bekogelde de Ier diezelfde tegenstander met flessen water. Vorige maand werd McGregor door sparringspartner Paulie Malignaggi betiteld als ‘de grootste klootzak die hij kent’. McGregor kwam niet opdagen tijdens een oefensessie, tot woede van zijn trainingsmaatje. ,,Het draait alleen maar om zijn ego en wie zijn voeten het meeste kust”, wond Malignaggi er geen doekjes om. ,,Ik heb al veel klootzakken ontmoet in mijn leven, maar McGregor is zonder twijfel de ergste."

Zijn image als eeuwige onruststoker draagt ook bij aan zijn inmiddels immense populariteit. Never a dull moment met McGregor. Zijn bijnaam is niet voor niets 'The Notorious': 'De Beruchte'.

Waarom zien we McGregor zaterdag in de boksring staan?

Positief gesteld: eerzucht en eeuwige honger om altijd en overal de beste te zijn. Bekijk je het van de negatieve kant, dan is McGregor puur uit op aandacht en het uitlokken van reacties. McGregor daagde Mayweather uit nadat de Ier in november zich tot kampioen in het lichtgewicht kroonde. ,,Ik wil 100 miljoen dollar voor een gevecht tegen hem onder de regels van het boksen, want hij is bang voor een puur gevecht, zonder bescherming’’, haalde McGregor uit.

Mayweather hapte direct toe?

Nou, het gevecht kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Zo moest McGregor eerst een bokslicentie krijgen en was het maar de vraag of Mayweather op zijn uitnodiging in wilde gaan. Begin dit jaar gaf de Amerikaan, die eigenlijk al gestopt was, groen licht. Pas in juni was een onderlinge confrontatie definitief een feit.

Heeft McGregor een kans?

Bij de bookmakers is Mayweather veruit de favoriet. Zo krijg je bij het Ierse gokkantoor Paddy Power voor elke ingelegde euro op Mayweather slechts 1,25. Geld inleggen op een zege voor McGregor is een stuk lucratiever. Iedere euro levert dan 4,33 op.

Bokslegende Mike Tyson veegde vorige maand de vloer aan met McGregor. ,,Hij wordt afgemaakt tijdens het boksen”, aldus de drievoudig wereldkampioen. ,,McGregor zal een pak slaag krijgen omdat hij met z’n stomme kop in deze situatie is beland. Dat gebeurt hem al jaren, vanaf de tijd dat hij een baby is.”