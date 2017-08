Croon: Na die twee goals speelde het een stuk lekkerder

Jorrit Croon is trots op de manier waarop de Nederlandse hockeyers in de halve finale van het EK hebben afgerekend met Engeland. ,,We willen altijd hoog druk spelen, er vol op knallen met veel energie. Nu liep dat op het begin wat moeizamer, maar na die twee goals speelde het een stuk lekkerder."