Curry tekent nieuw contract bij Warriors voor liefst 175 miljoen euro

De 29-jarige Curry speelt sinds 2009 bij de Golden State Warriors, en won met die ploeg in 2015 en 2017 de titel in de NBA. Ook werd hij twee keer (2015 en 2016) uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

In de finale van de NBA waren de Golden State Warriors dit jaar in de best-of-sevenserie met 4-1 te sterk voor de Cleveland Cavaliers.

Curry zou volgens Amerikaanse media afgelopen seizoen 10,5 miljoen euro hebben verdiend. Het was het laatste jaar van het contract dat Curry in 2012 tekende, een contract dat destijds een waarde had van 38 miljoen euro.