Davis Cup-team loot Tsjechië in strijd om plek wereldgroep

Het Davis Cup-team heeft vanochtend Tsjechië geloot als komende tegenstander. De Nederlandse tennissers onder leiding van captain Paul Haarhuis gaan half september in eigen huis strijden om een ticket in de wereldgroep.

De ontmoeting met Tsjechië wordt het eerste thuisduel voor Nederland sinds 2014. ,,We speelden in 2014 voor het laatst thuis, tegen Kroatië. Het is super dat we eindelijk weer eens voor eigen publiek kunnen spelen'', zei Haarhuis. ,,Tsjechië is een zeer sterke tegenstander, dus het zal een pittige wedstrijd worden. We kijken er naar uit en hopen op veel support van het thuispubliek.''

Onder aanvoering van Robin Haase rekenden de tennissers afgelopen weekeinde in Zenica af met Bosnië-Herzegovina (3-1). Daardoor mag het Nederlandse Davis Cup-team tussen 15 en 17 september proberen weer terug te keren in de wereldgroep. Dat moet dan gebeuren ten koste van Tsjechië, dat in 2012 en 2013 het landentoernooi won.

De 31-jarige Berdych is de beste tennisser van zijn land. De huidige nummer dertien van de wereld en winnaar van dertien ATP-titels heeft in het team van captain Jaroslav Navratil doorgaans gezelschap van Jiri Vesely (53ste van de wereld) en de 38-jarige veteraan Radek Stepanek.

Nederland en Tsjechië troffen elkaar in 2014 in de eerste ronde van de wereldgroep, toen won het gastland in Ostrava met 3-2. Na zes onderlinge ontmoetingen is de stand 5-1 voor de Tsjechen.