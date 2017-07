De Randamie gaat voor wereldtitel in andere gewichtsklasse

De Randamie pakte eerder dit jaar in New York voor het eerst de wereldtitel ten koste van Holly Holm in het vedergewicht (tot 65,8 kilogram). De Nederlandse raakte deze wereldtitel echter kwijt, omdat ze weigerde te vechten tegen de Braziliaanse Cristiano Justino. Nu hoopt ze in het bantamgewicht (tot 61,2 kilogram) een nieuwe wereldtitel te pakken. De weg naar die titel begint in Ahoy met een gevecht tegen de Amerikaanse Marion Reneau.