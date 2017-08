De vijf meest iconische gevechten in Las Vegas

Floyd Mayweather en Conor McGregor staan zaterdagnacht tegenover elkaar in het Gevecht van de Eeuw. Dat kon natuurlijk maar in één stad plaatsvinden: Las Vegas. Maar welke gevechten maakten Las Vegas de hoofdstad van de bokssport? Een greep uit de meest iconische bokspartijen in 'The Entertainment Capital of the World'.

Door Koen van der Velden vanuit de Verenigde Staten

Muhammad Ali – Larry Holmes

2 oktober 1980, Caesars Palace Sports Pavilion

Las Vegas zet zich definitief op de kaart met het gevecht tussen zwaargewichtkampioen Larry Holmes en de even legendarische als versleten Muhammad Ali. Een primeur: voor de gelegenheid wordt de parkeerplaats van het Caesars Palace tijdelijk omgebouwd tot een openluchtstadion dat plaats biedt aan 24.000 toeschouwers. In de jaren die volgen zou het vaker gebeuren. Het evenement is een succes – beroemdheden zorgen voor extra cachet, de rijken der aarde laten hun dollars vloeien – maar het daadwerkelijke gevecht wordt een pijnlijke deceptie. De dans van Ali, op dat moment 38 jaar oud, is ontdaan van enige elegantie en zelfs Holmes, zijn voormalige sparringpartner, weet zich bij vlagen zichtbaar geen raad met de weerloze en zwaargehavende Champ. In de tiende ronde maakt Angelo Dundee, de trainer van Ali, uit voorzorg een einde aan een tijdperk. Dat van boksstad Las Vegas staat op het punt te beginnen.

Sugar Ray Leonard – Tommy Hearns

16 september 1981, Caesars Palace Sports Pavilion

“Je verprutst het, jongen.” De woorden van Angelo Dundee, op dat moment trainer van Sugar Ray Leonard, leiden op 16 september van 1981 tot een van de opmerkelijkste comebacks in de boksgeschiedenis. Leonard, een oog vrijwel dichtgetimmerd door de mokerslagen van Hearns, lijkt uitgeteld na twaalf rampzalige ronden, maar richt zich op na de peptalk van zijn begeleider. In de veertiende ronde stopt de scheidsrechter het gevecht. De arm van Leonard gaat de lucht in.

Tommy Hearns – Marvin Hagler

15 april 1985, Caesars Palace Sports Pavilion

Haat en nijd zijn de drijvende krachten achter misschien wel het beste gevecht in de bokshistorie van Las Vegas. Tommy Hearns en Marvin Hagler, twee middengewichten met de stootkracht van een sloophamer, storten zich in de eerste ronde zonder terughouden op elkaars vuisten. Hearns breekt zijn hand bij een van zijn rake klappen, zo blijkt later, en dat de twee het drie ronden – acht minuten en een seconde, om precies te zijn – volhouden is een klein wonder. Hagler, de agressiefste van de twee, werkt zijn rivaal in de derde ronde tegen het canvas. “Als hij overeind was gekomen”, zou de Amerikaan later zeggen, “had ik waarschijnlijk geprobeerd hem dood te slaan.”

Evander Holyfield – Riddick Bowe

16 november 1993, Caesars Palace Sports Pavilion

Zwaargewicht Evander Holyfield neemt revanche op Riddick Bowe, de man die hem een jaar eerder zijn wereldtitel ontnam, maar na afloop van het tegenvallende gevecht hebben de 24.000 toeschouwers in het Caesars Palace Sports Pavilion het nauwelijks over boksen. In de zevende ronde gaan de blikken omhoog als een door een ventilator aangedreven parachutist, die al even boven het openluchttheater cirkelde, naar beneden komt en in het publiek belandt. De vrouw van Bowe valt flauw van de schrik als een boze mensenmassa zich op de indringer stort. James Miller, de dertigjarige boosdoener die later bij meerdere sportevementen zijn kunstje zou herhalen, gaat vanaf dat moment door het leven als de Fan Man.

Evander Holyfield – Mike Tyson

28 juni 1997, MGM Grand Garden Arena

In de derde ronde van wat zijn revanchegevecht tegen Evander Holyfield had moeten worden, kan Mike Tyson zich niet meer beheersen. Was het de nederlaag van een jaar eerder tegen dezelfde Holyfield? Was het de machteloosheid die hij toen had gevoeld en die hem nu opnieuw frustreerde? Was het de kopstoot die Holyfield hem nu had uitgedeeld en door de scheidsrechter als onbedoeld werd beoordeeld? Hoe dan ook, The Baddest Man on the Planet, die tussen 1992 en 1995 een gevangenisstraf voor verkrachting uitzat, besluit zijn bitje uit te spugen en neemt – tot verbijstering van het publiek in de MGM Grand Garden Arena – een hap uit het rechteroor van Holyfield. Opvallend: scheidsrechter Mills Lane besluit slechts twee strafpunten uit te delen. Pas als Tyson in een voortdurende, blinde furie nogmaals toehapt wordt het gevecht gestaakt.

Volledig scherm De T-Mobile Arena in Las Vegas, waar Floyd Mayweather en Conor McGregor het zaterdagnacht tegen elkaar opnemen. © Getty Images