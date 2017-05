De Vries wil clubs te hulp schieten in strijd tegen misbruik

De commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de sport en de bestrijding daarvan, wil in december komen met ,,iets waarvan men zegt: dit helpt''. Dat zei oud-minister Klaas de Vries, die de commissie voorzit, dinsdag in Den Haag bij de presentatie.

,,Geen wetenschappelijk boek'', maar een ,,hulpmiddel'' voor sporters en clubs ,,om er sterker in te staan.''

Het is heel belangrijk dat iedereen meedenkt en dat er meldingen worden gedaan, benadrukte hij, want alleen dan kunnen we ,,voorkomen dat het niet wordt teruggedrongen'', aldus De Vries. Mensen moeten zich niet laten weerhouden door taboes, aldus De Vries, want zo'n houding is echt niet meer van deze tijd. ,,Van de vorige eeuw, passé.''

Mensen moeten weten dat ze over misbruik kunnen en moeten vertellen, nu en straks. ,,Ze moeten weten dat we een samenleving zijn waarin dit voorkomt, maar waarin wordt gezegd: we gaan naast je staan.''

Vertrouwde omgeving

Ook ouders moeten ervan doordrongen zijn dat er iets kan gebeuren en dat dat dan moet worden aangepakt. Een kind ,,dat op zaterdag wordt afgeleverd in een blauw-wit shirtje'' moet in een vertrouwde omgeving zijn met bepaalde normen, vindt De Vries.

De eerste meldingen zijn al binnen, maar De Vries wilde niet zeggen hoeveel. Hij wil niet dat mensen gaan denken dat hij nu al met dingen naar buiten wil treden.

De commissie zal onder meer gebruik gaan maken van de bevindingen tot nu toe van criminologe Tine Vertommen, die daar uit opmaakte dat één op de tien sporters beneden de achttien jaar met een vorm van en misbruik, ook door teamgenoten, moet zijn geconfronteerd.

De onderzoekers willen samen met haar de actuele omvang van het probleem vaststellen en zien te ontdekken waarom er zo weinig meldingen bekend zijn (veertig per jaar bij het Vertrouwenspunt).

Over genoegdoeningen en compensatie denkt de commissie niet. Daarvoor is de sportwereld te pluriform en De Vries heeft niet gemerkt dat iemand in de sport het normaal vindt om dit soort zaken toe te dekken.