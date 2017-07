Deceptie voor waterpolosters op WK

Na afloop tekende Nederland protest aan tegen het verloop van de wedstrijd. Bij een stand van 8-8 in de derde periode ontstond een chaotische situatie rondom een vermeend verzoek van de Nederlandse staf voor een time-out. Rusland kreeg na enige discussie de bal en de time-out en dat was volgens Oranje onjuist. Nederland wil bij een stand van 8-8 opnieuw beginnen aan het duel met een strafworp. Morgen volgt de uitspraak.



Oranje moest in de tussenronde uitkomen door de nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen het ongeslagen gastland Hongarije (8-10). Eerder won de Nederlandse ploeg met ruime cijfers van Frankrijk en Japan. Alleen de poulewinnaar plaatste zich echter direct voor de kwartfinales.



Nederland bereikte bij het vorige WK in 2015 in Kazan verrassend de finale. Daarin was de Amerikaanse ploeg met 5-4 te sterk. Daarna veroverde Oranje tevens zilver op het EK. Kwalificatie voor de Olympische Spelen van Rio 2016 zat er echter niet in voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga. De snelle uitschakeling in Boedapest is een nieuwe deceptie voor Oranje, dat nu niet hoger meer kan eindigen dan de negende plek.



De ploeg van Havenga kwam al snel op een achterstand van 1-4 tegen Rusland, dat vorig jaar bij Rio 2016 olympisch brons veroverde. Nog voor het einde van de eerste periode haalde Havenga zijn keepster Debby Willemsz naar de kant ten faveure van Laura Aarts. Die wissel leek goed uit te pakken voor de Nederlandse ploeg, die na een tussenstand van 3-7 met vijf treffers op rij voor de eerste keer op voorsprong kwamen: 8-7.



Oranje kon die kleine marge echter niet vasthouden, ook doordat Sabrina van der Sloot door een eerder opgelopen blessure niet meer voor doelpunten kon zorgen. In de slotseconden trachtte Lieke Klaassen met een wanhoopsschot nog de gelijkmaker af te dwingen, maar daarin slaagde ze niet. Zichtbaar aangedaan hoorde Havenga daarop het eindsignaal aan.