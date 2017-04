Deurloo: Goud op EK is mogelijk

,,Het is wel een EK, er is best wat te winnen'', sprak Deurloo kort voor afreizen. Zijn kansen liggen vooral aan de rekstok. ,,Goud is mogelijk'', klonk het vertrouwd zelfbewust.



Deurloo eindigde als vijftiende in de allroundfinale op de Spelen. Het sneeuwde wat onder in de ophef rond de naar huis gestuurde Yuri van Gelder. ,,Een gebrek aan erkenning? Het doet me niets wat de mensen ervan denken. Ik was in ieder geval de eerste Nederlandse man ooit in de olympische allroundfinale.''



In Stuttgart was hij onlangs met een score van 14,750 de beste aan de rekstok: ,,Met de oude regels zou dat zelfs 15,250 geweest zijn. Dan zit je bij de EK in de buurt van de medailles.''



Hoewel een echte allrounder ligt Deurloo's liefde bij de rekstok, het spektakelnummer dat Epke Zonderland wereldroem bezorgde. De Fries is er in Cluj niet bij omdat hij op dit moment zijn studie voorrang geeft. Maar Zonderland liet op YouTube al wel zien niet helemaal stil te zitten met een oefening met een combinatie van twee, gevolgd door een combinatie van drie vluchtelementen. Het is voorlopig niet waarschijnlijk dat dat zijn wedstrijdoefening wordt, maar het gaf wel een inkijkje in de verruimde mogelijkheden. In de nieuwe 'code' mogen turners voortaan vijf keer vliegen in plaats van vier.



Deurloo heeft nu een oefening met vijf losse vluchtelementen. ,,Ik wil uiteindelijk wel combinaties maken, maar dat was voor dit EK niet haalbaar.'' Aan specialisatie denkt hij niet. ,,Als ik alleen op rek zou trainen word ik slapper. Epke heeft daarbij het talent dat hij zich op specifieke krachtoefeningen kan focussen. Ik heb daar het geduld niet voor.''