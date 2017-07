Dijbeenblessure hindert Brouwer opnieuw

Nederlandse springruiters winnen in Falsterbo

19:32 De Nederlandse springruiters hebben vrijdag in Zweden een wedstrijd voor de FEI Nations Cup gewonnen. De ploeg van coach Rob Ehrens was in Falsterbo tijdens een barrage met Duitsland en Ierland het beste en snelste team. De Duitse formatie eindigde als tweede, gevolgd door de Ierse equipe.