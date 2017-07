Dijkstra stapt op als assistent Annan

Annan schuift keeperstrainer Simon Zijp tijdelijk door. Volgende maand is namelijk al het EK hockey in Amsterdam. ,,Simon maakte ook deel uit van onze staf tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en kent de dames goed. Het is jammer dat Marieke is gestopt, maar ik ben blij dat we met Simon een goede vervanger hebben gevonden'', aldus Annan.