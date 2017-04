Dirk Nowitzki gaat nog een jaar door in NBA

,,Ik moet even kijken hoe mijn lichaam volgend jaar reageert. Maar als ik me voel zoals aan het einde van dit seizoen, ga ik misschien nog wel langer door. Maar dat laat ik nog open'', zei Nowitzki.



De 2,13 meter lange 'forward' is voor dit seizoen klaar. De Mavericks wisten zich niet voor de play-offs te plaatsen. De Duitser werd met de ploeg uit Texas in 2011 kampioen. In 2007 werd Nowitzki uitgeroepen tot beste speler van de NBA.



Dirk Nowitzki voegde zich dit seizoen in een illuster rijtje van zes basketballers die meer dan 30.000 punten maakten in de NBA. De andere vijf spelers zijn Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) en Wilt Chamberlain (31.419).