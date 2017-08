Discuswerper Cadée uitgeschakeld op WK

WK atletiek Krumins: Misschien kan ik wel top vijf binnendringen

8:08 Susan Krumins heeft hoge verwachtingen van de WK atletiek in Londen. De 31-jarige atlete kiest evenals op de Spelen van Rio voor de lastige dubbel 5000 en 10.000 meter. Top acht op beide afstanden is haar doel. Op de 5000 meter treft ze landgenote Sifan Hassan. ,,Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn’’, blikt ze ambitieus vooruit naar de titelstrijd in Londen.