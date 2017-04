Djokovic moeizaam langs Simon in Monte Carlo

Haase eenvoudig door naar tweede ronde Monte Carlo

13:28 Robin Haase is in Monte Carlo voortvarend aan zijn gravelseizoen begonnen. In de eerste ronde van het masterstoernooi ontdeed hij zich in twee sets van de Bosniër Damir Dzumhur: 6-3 6-2. De partij nam slechts een uur in beslag.