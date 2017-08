Douma na dramatische val alsnog toegelaten tot halve finale 1500m

De Zaandammer is bezig aan een uitstekende race en lag in een positie om zich te plaatsen voor de halve finales, maar hij struikelde en viel voorover. Hij krabbelde wel weer overeind, maar ging als laatste over de streep.



Douma was ontroostbaar. ,,Ik voelde me zo goed, ik had bij de beste zes gezeten en dan is alles mogelijk. Ik vind het zo jammer'', treurde hij bij de NOS. ,,Die gast voor me week iets uit, ik trapte op zijn hak en viel. Ik moet het nog even terugzien, maar ik denk dat het mijn eigen schuld is.''



Douma was bezig aan zijn eerste WK. Hij verraste vorig jaar bij de EK met de vierde plaats op de 1500 meter.