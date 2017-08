Douma ten onder in halve finales 1500

Douma kwam donderdag in de series vlak voor de finish ten val en diende protest in. Hij voelde zich gehinderd door een atleet die voor hem liep. Hij voelde zich gehinderd door een atleet die voor hem liep. De wedstrijdjury erkende zijn bezwaren en liet hem alsnog lopen in de halve finales. ,,Ik viel niet voor niets'', keek hij bij de NOS nog even terug op het incident. ,,Die jongen ging wat naar de binnenlijn waardoor ik hem aantik. Ik was al in het hotel toen ik hoorde dat het protest was toegewezen. Ik was natuurlijk blij, maar ging door alle ophef wel wat later slapen.''