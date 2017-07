Dressel schrijft geschiedenis: drie keer goud op een avond

Koster meldt zich af voor WK atletiek

17:29 Maureen Koster heeft zich teruggetrokken voor de WK atletiek die van 4 tot en met 13 augustus worden gehouden in Londen. De 25-jarige atlete uit Boskoop heeft in overleg met haar begeleidingsstaf besloten niet deel te nemen omdat uit trainingstesten is gebleken dat ze niet wedstrijdfit is.