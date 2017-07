Drie medailles Nederlandse roeiers in Luzern

Alleen Wijler kan Van den Berg nog van ti­tel­pro­lon­ga­tie afhouden

10:41 ALMERE - Sjef van den Berg is hard op weg om zijn Nederlandse handboogtitel te verdedigen. De recurveschutter, tegenwoordig woonachtig in Sint-Anthonis, staat zondagmiddag om even voor vier uur in Almere in de finale tegen coming-man Steve Wijler.