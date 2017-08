Driessen en Meertens herstellen zich op EK beachvolley

Basketballers verliezen kwa­li­fi­ca­tie­du­el van Oostenrijk

16 augustus Het Nederlands basketbalteam heeft in groep B van de pre-kwalificatie voor het WK van 2019 in China de eerste nederlaag geïncasseerd. De mannenploeg van bondscoach Toon van Helfteren was in Amsterdam niet opgewassen tegen Oostenrijk: 71-78.