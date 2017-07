Duitse speerwerper benadert wereldrecord uit 1996

Vetter, die vorig jaar net naast de medailles greep bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, zette in Luzern een knappe reeks neer. Zijn eerste poging landde na 90,75 meter en daarna ging het steeds verder. Via 91,06 en 93,06 kwam hij in zijn vierde poging tot 94,44 meter. Vetter probeerde daarna twee keer om nóg verder te gooien, maar dat mislukte.