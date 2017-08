Edris dompelt Londen én Farah in rouw

Farah, die op zes wereldtitels blijft staan, won eerder deze week wel goud op de 10.000 meter.



Farah miste op de 5000 het eindschot waarmee hij de laatste jaren oppermachtig was en vier keer achtereen op de grote kampioenschappen de moeilijke dubbel 5000 en 10.000 won (de WK’s van 2013 en 2015 en de Olympische Spelen van 2012 en 2016). Hij lag zelfs even in vierde positie in de slotronde, maar met een uiterste krachtsinspanning schoof hij nog door naar de tweede plaats. Edris was echter niet meer in te halen.