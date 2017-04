Eerste klap voor Den Bosch in play-offs tegen Rotterdam

Bertens sneuvelt tegen Schiavone in Bogota

0:27 Kiki Bertens is in de kwartfinale van het WTA-toernooi in het Colombiaanse Bogotá uitgeschakeld. De Nederlandse verloor met 6-1 6-4 van de Italiaanse Francesca Schiavone, in 2010 winnares van Roland Garros.