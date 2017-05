Einde seizoen voor basketballers van New Heroes

En daardoor is deze best-of-seven beslist: 4-0 in Gronings voordeel. Het klasseverschil tussen beide teams was in deze serie simpelweg te groot. Even leek het erop dat de Bosschenaren zich dinsdagavond opnieuw naar de slachtbank zouden laten leiden, zoals in de vorige thuiswedstrijd gebeurde. Maar na 6-13 kwam New Heroes toch in verzet. Na de eerste periode had de ploeg van Sander van der Holst de kloof al bijna gedicht: 18-19.