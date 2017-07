Eindhovense vrienden sterk op WK-estafette

De mannenestafette 4x200 meter vrij is de laatste jaren een speerpunt binnen de Nederlandse ploeg. Maar na het zwempensioen van Sebastiaan Verschuren heeft Nederland heel wat moeten inleveren. In mei 2016 leidde Verschuren de Oranjeploeg zelfs naar EK-goud in Londen in een nieuw nationaal record: 7.07,82. Twee mannen van toen zijn er nu ook weer bij: Stolk en Brzoskowski. Verschuren is dus gestopt en de vierde zwemmer van vorig jaar, Dion Dreesens, heeft zich niet geplaatst voor de WK in Boedapest. Met nieuwkomers Ferry Weertman en WK-debutant Stan Pijnenburg in de gelederen presteerde Nederland vandaag uitstekend. Opvallend is dat het nieuwe kwartet samen traint in Eindhoven. ,,We kennen elkaar super goed en zijn echt vrienden. Dan is het super vet om zo’n mooie serie neer te zetten”, zei Weertman, de 25-jarige nestor van de ploeg.

Jokers

Kyle Stolk (21) vertelde wat de opdracht was: ,,Plezier hebben en een rondje verder komen. Dat is allebei gelukt”, lachte de Eindhovenaar. Stolk is benieuwd of sommige landen vanavond nog een joker inzetten voor een beter eindresultaat in de finale. ,,Maar goed, wij zijn ook vier jokers. We hebben een baan dus een kans.” Maarten Brzoskowski (21) uit Best toonde zich na de serie opgelucht. ,,De 4x200 vrij is voor ons de reden dat we hier zijn. Ik ben heel blij met onze tijd en finaleplek. Zelf heb ik er alles uitgeperst. Ik heb retehard naar de muur gezwommen.”



De 20-jarige WK-debutant Stan Pijnenburg uit Haaren kwam superlatieven tekort na de puike prestatie van de ‘Eindhovense’ ploeg. ,,Dit is echt fantastisch. Echt fantastisch. Die ambiance in het stadion is genieten. Daar doe je het allemaal voor.”



Pijnenburg vindt het heel bijzonder om deel uit te maken van ‘Project 4x200’. ,,Ik ken die jongens al heel lang. We trainen al jaren samen en ik zag hen altijd naar de grote toernooien gaan. Ik kom net kijken”, zei de laatbloeier. De afgelopen dagen had hij toch wel wat last gehad van de spanning. ,,Ik heb wat minder goed geslapen. Maar toen ik eenmaal op het startblok stapte, viel alle spanning weg.”