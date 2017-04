EK-zilver voor Thorsdottir op balk

Thorsdottir revancheerde zich vandaag met een stabiele oefening, die naar het gevoel in het Nederlandse kamp door de jury niet op waarde werd geschat. 14.066 was een half punt onder haar kwalificatiescore, maar nog wel goed genoeg voor zilver. Een protest haalde niets uit.



Alleen de Roemeense Catalina Ponor, de balkkampioene van de Spelen in 2004, ging over de score van de Nederlandse met IJslands roots heen en ruim ook: 14.566.



De regerend olympisch kampioene Sanne Wevers kon vandaag geen hoofdrol vervullen. Ze eindigde als vijfde. Twee keer verloor ze bijna haar evenwicht, waardoor ze een aantal verbindingen miste. Ook kreeg ze 0.1 aftrek voor het overschrijden van de tijdslimiet.



,,Ik miste de eerste twee verbindingen. Dan loop je de hele tijd achter de feiten aan. Ik heb te veel laten liggen”, analyseerde Wevers haar finale-optreden. ,,Mijn olympische oefening had ik in vier jaar zo geautomatiseerd, dat ik die bijna onder elke omstandigheden neer kan zetten, hoe moeilijk die ook zijn. Hoe zenuwachtig je ook bent of hoe gek het publiek doet. Of wat Simone Biles ook voor jou doet. Zover ben ik nu nog niet met deze oefening.”



De 25-jarige Oldenzaalse schat in een week nodig te hebben om dit te verwerken. ,,Een week vakantie. Mijn eerste vakantie sinds Rio. Daarna ga ik analyseren wat er beter moet, beter kan. Ik zoek vaak naar mogelijkheden. Mogelijkheden naar het WK later dit jaar liggen er zeker. Ik moet zorgen dat ik in de trainingshal meer routine krijg in deze oefening.”



Thorsdottir komt later vandaag nog in actie komt op vloer.