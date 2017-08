Epke Zonderland niet aangeslagen na dubbele val

Epke Zonderland verliet opvallend monter de trainingshal van O&O in Zwijndrecht. Alsof hij net niet tot twee keer toe uit de rekstok was gevallen. Zijn tweede kwalificatiewedstrijd voor de WK draaide daardoor op zijn favoriete toestel uit op een mislukking. Zo ervaarde de Fries het zelf niet.

Door Marcel Luyckx

,,Met het resultaat van vandaag ben ik natuurlijk niet blij. Als dit op een toernooi gebeurt waar wat van afhangt, is het zwaar balen. Maar qua progressie voelt het eigenlijk beter dan vorige week. Ik heb niet het gevoel dat ik een stap achteruit heb gezet”, luidde de opvallende analyse van Zonderland. ,,Dat ik hier op brug de WK-limiet haal, is misschien een formaliteit. Het zegt wel iets over mijn fitheid.”

,,Ik heb een vervelende trainingsweek achter de rug, een week van onzekerheid. Waarom ben ik niet fit?, dacht ik. Volgens mij ging het een paar weken geleden beter. Of heb ik me dat verbeeld? Vandaag heb ik de bevestiging dat ik weer fit ben. Dat het misging lag niet aan de vermoeidheid. Dat is een geruststelling. Vorige week deed ik de Gaylord II er niet meer achteraan als vijfde vluchelement omdat ik vermoeid was in mijn armen.”

Voor vandaag wilde hij zijn optimale rekstokoefening repeteren met het oog op de WK-finale over 6 weken in Montreal, met een combinatie van 2 en een combinatie van 3 vluchtelementen. ,,Omdat ik qua timing niet goed uitkwam, besluit ik op dat moment om het risico eruit te halen. En de Gaylord II los te doen. Alleen, die losse had ik deze week effe niet getraind. Dat is een les: ik moet die losse meer blijven trainen.”

Ongecontroleerd

Tot twee keer toe stortte Zonderland ter aarde. ,,Die tweede val was link. De steunarm glipte helemaal weg. Een hele ongecontroleerd val. Wat moet ik hier nu mee, dacht ik. Moet ik nu door? Ik wil geen blessure. Dat is de moeite niet waard. Voor de conditie heb ik de oefening toch nog uitgeturnd."



,,Als ik nog de limiet had moeten turnen, had ik genoeg gehad aan 4 vluchtelementen en mijn oefening net als vorige week uitgeturnd. Nu was het doel vijf vluchtelementen. Die moeten uiteindelijk in mijn oefening voor de WK-finale. Jammer dat het daar nu mis gaat.''

,,Ik moet daar ook weer niet te geforceerd mee omgaan. Als ik die laatste los doe, verlies ik maar 0.2 punt: 7.3 in plaats van 7.1 uitgangswaarde. Dat is nog steeds hoog vergeleken met de rest. Daarmee kan ik de concurrentie misschien nog steeds voorblijven. Ik moet niet blind die combinaties willen hitten. Het is wel zaak aan de stok te blijven hangen. Niet zoals op de Spelen in Rio missen en dan eraf liggen. Dan heb ik niets.”