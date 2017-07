Estafettezwemsters als tweede naar WK-finale

Alleen de Verenigde Staten waren sneller (3.33,35). Zweden eindigde als derde in 3.35,50.



In de tweede serie tikte titelverdediger Australië als eerste aan, maar nog zonder de zusjes Cate en Bronte Campbell was het kwartet wel langzamer dan de VS en Nederland (3.35,18). Hongarije en Italië, met Federica Pellegrini als slotzwemster, misten de finale die voor zondagavond op het programma staat. De Campbell's zullen dan bij Australië wel meedoen.



Oranje pakte twee jaar geleden bij de WK in Kazan zilver achter Australië. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 viel het Nederlandse kwartet net naast het podium (vierde). In vergelijking met toen zijn Inge Dekker (gestopt) en Marrit Steenbergen (oververmoeid) er in Boedapest niet bij. Slotzwemster Kromowidjojo bewees vandaag met een splittijd van 52,03 dat ze in uitstekende vorm verkeert.



De mannenploeg greep naast een finaleplaats. Kyle Stolk, Stan Pijnenburg, Ben Schwietert en kopman Jesse Puts, de wereldkampioen kortebaan op de 50 vrij, zetten met 3.16,09 de tiende tijd neer in de series. Voor een plek in de finale was 3.14,88 of sneller vereist.