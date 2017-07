Eurlings wees vertrekverzoek van bestuursleden NOC*NSF af

,,Gedurende het mediationproces hebben één of twee leden gezegd: kan je je niet beter tijdelijk terugtrekken? Een begrijpelijke vraag, gezien de impact die de zaak had. Maar dat is nooit een optie geweest voor Camiel'', zei Driessen.

Naar aanleiding van de zaak-Eurlings kondigde de sportkoepel wel aan met richtlijnen te komen hoe moet worden omgegaan met integriteitszaken. Onderdeel daarvan is dat voor steeds meer vertegenwoordigers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt aangevraagd bij justitie. ,,Dat doen we sinds de Spelen van vorig jaar in Rio al voor het hele begeleidende kader en dat hebben we uitgebreid naar andere groepen, te beginnen met bestuur en directie'', zei een woordvoerder. ,,Zo'n VOG is een belangrijk instrument om integriteit te beveiligen. We hebben het aanvraagproces al gestart. Of we problemen verwachten rond Eurlings? Nee hoor.''