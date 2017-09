Fabio Fognini uit US Open na uitschelden vrouwelijke umpire

Ook bronzen kans Savelkouls Michael Korrel gaat op voor brons na verlies in halve finale

16:59 Judoka Michael Korrel is er vanmiddag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de WK-finale in de klasse tot 100 kilogram. De inwoner van Vianen, de nummer één van de wereld, verloor in Boedapest van de Japanner Aaron Wolf na Golden Score. Korrel gaat nu op voor brons. Hij moet daarvoor de ervaren Rus Kirill Denisov verslaan.