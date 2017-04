Favoriet Joshua vier kilo zwaarder dan rivaal Klitsjko

Luiten haalt overtuigend de cut in Peking

13:47 Joost Luiten staat op het China Open na twee dagen op een gedeelde zevende plaats. De Nederlandse golfer ging rond in 69 slagen, drie onder par, en gaf daarmee vervolg aan zijn goede start in de eerste ronde donderdag. Toen legde hij de achttien holes af in 68 slagen.