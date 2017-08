Favoriete Sifan Hassan slechts vijfde op 1500 meter

De Keniaanse olympisch kampioene Faith Kipyegon won het goud. Hassan, , geboren in Ethiopië maar sinds 2013 in het bezit van een Nederlands paspoort, was voor de camera van de NOS sprakeloos over haar prestatie: ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben goed in vorm. Ik weet het echt niet.''



Had ze te vroeg aangezet? ,,Ik weet het niet'', riep ze opnieuw, bijna wanhopig. ,,Ik voelde me goed, wist dat het kon, en had ook vertrouwen. Maar het lukte niet.''



Hassan liep deze zomer de drie beste tijden van de wereld op de afstand, waarop ze regerend wereldkampioene indoor is en twee jaar geleden bij de WK in Peking brons veroverde. Ze won in Londen met ogenschijnlijk gemak haar serie en haar halve finale, maar in de eindstrijd haperde ze op het laatste stuk naar de finish. Ze lag aan de leiding na de bocht, maar zag vier atletes passeren.



De topfavoriete liep de eerste twee ronden achteraan, om vervolgens met een noodgang naar de eerste plaats op te rukken. Als koploopster ging de 24-jarige Arnhemse de slotronde in. Het tempo lag hoog, maar ze leek stand te houden. In de laatste meters verkrampte Hassan echter en stoven Kipyegon, de Amerikaanse Jennifer Simpson (zilver), de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya (brons) en de Brits Laura Muir nog over haar heen.



De winnende tijd van Kipyegon was 4.02,59, ruim boven de beste tijd die Hassan eerder dit jaar bij de FBK Games liep: 3.56,14.



Hassan doet later op de WK in Londen ook nog mee aan de 5000 meter.