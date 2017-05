FIBA staat hoofddoek toe in basketbal

Rechtbank: Juul Franssen terug in judoselectie

3 mei De Judo Bond Nederland (JBN) mag Juul Franssen niet langer uitsluiten van internationale wedstrijden. Bovendien moet de international per direct weer worden opgenomen in de nationale selectie. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald in een kort geding dat de sportvrouw had aangespannen tegen de bond.