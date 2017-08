Fiege door als bondscoach handballers

Flier en Van Iersel uitgeschakeld op WK

13:22 Beachvolleybalsters Manon Flier en Marleen van Iersel zijn als eerste Nederlandse koppel uitgeschakeld bij het wereldkampioenschap beachvolleybal. Het duo had vandaag in de tweede ronde in Wenen weinig in te brengen tegen de Tsjechische vrouwen Kristyna Kolocova en Michala Kvapilova. Het werd 12-21 17-21.